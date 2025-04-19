ACILI BABA ANLATTI

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun babası, gözyaşları içinde “Bu bir kaza değil, cinayet. Ciğerim yandı” diyerek duygularını dile getirdi. Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 civarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi yönüne giden, 17 yaşındaki M.K.’nın ehliyetsiz olarak kullandığı 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kemal Taha Keskin ve arkadaşı 13 yaşındaki F.Ö.’ye çarptı. Kazada Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı. F.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü M.K. da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

ACISINI PAYLAŞTI

Hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin’in babası Adem Keskin, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan birinin kazada kaybedildiğini, bu durumun tarifsiz bir acı olduğunu ifade etti. Keskin, “Bunun bir tarifi yok. Rabbim ‘isyan etmezsen mükafatım var’ dermiş bizlere. Biz isyan etmedik, inşallah etmemişizdir. Canımız çok acıdı, ciğerimiz yandı ama kamuoyunda şöyle bir şey var. Trafik kazasıdır, cezaevinde yatar, 6 ay sonra milletin acısı denince çıkar, ben bunun olmasını istemiyorum. Bu artık trafik kazası değil, bence bu cinayettir. Ciğerimi yaktılar benim, dalımı, kolumu kırdılar. Kemal’imle ben hayaller kurardım, mühendis olacaktı, çok akıllıydı. Okulun en iyi sınıfındaydı, dereceleri vardı. Çok akıllı bir çocuktu. Vatanına, devletine, milletine yetiştiriyordum ben onu aslan gibi. Ama bir tane 17 yaşındaki bir çocuğu salıp böyle olayların olması yaktı bizi. İnsanlar yatıp da 6 ay sonra cezaevinden salındıkları zaman bunun bir şey olmuyormuş gibi bir can gitmemiş gibi sanki bir yalandan bir şeymiş gibi yapılmasını istemiyorum. Bu bir cinayettir. Benim çocuğuma çarptılar, benim ciğerimi kopardılar. Diğer insanların da ciğeri yanmasın” dedi.