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Kaza, Değirmendere’de Traktör Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 15.00 sularında Değirmendere Mahallesi 828 Sokak’ta gerçekleşiyor. Bahri Sürücü’nün kontrolü kaybettiği plakası öğrenilemeyen traktör, yokuşta devrilme yapıyor.

Çevredeki insanlar, kazayı fark ederek durumu hemen yetkililere iletiyor. Bu ihbarla birlikte kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, gerçekleştirdikleri kontroller sonucunda traktörün altında kalan Bahri Sürücü’nün yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Bahri Sürücü’nün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Kazayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreci başlatılıyor.

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