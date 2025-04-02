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Kaza: Denizli’de İki Araç Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ VE YERİ

Denizli’de karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Bu kazada otomobil yoldan çıktı ve toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Buldan ilçesindeki Bölmekaya Mahallesi Denizli – Manisa karayolu üzerinde gerçekleşti.

ÇARPISMA VE SONUCU

Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 07 BSR 379 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki 34 UG 7968 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından A.B. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü.

YARDIM GÖNDERİLMESİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu bildirim üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Araçların ciddi şekilde hasar aldığı bu kaza sonrası yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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