Kaza Dereuzunyer’de Motosiklet çarpıştı

Kazanın Gelişimi

Kaza, dün akşam saat 19.30 civarında Dereuzunyer Mahallesi’nde, Rahmanlar Barajı yakınlarında meydana geldi. 23 yaşındaki H.D. yönetimindeki 35 AHS 710 plakalı kamyon, karşı yönden gelen 16 yaşındaki H.E.’nin kullandığı 35 CHF 012 plakalı motosikletle çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasındaki Metin Genç, ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.E.’nin durumu ağır olduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Metin Genç ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne transfer edildi. Ancak, hastanede tedavisi devam eden Metin Genç, hayatını kaybetti. Genç’in, Büyük Birlik Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Murat Cansız’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Soruşturma Süreci

H.E.’nin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Bu sırada, kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları ve sorumlularının tespiti için gerekli incelemeler gerçekleştiriliyor.