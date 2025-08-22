Haberler

Kaza, Dün Akşam Balaban’da Oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, dün akşam saatlerinde Balaban Mahallesi’nde gerçekleşti. C.D. yönetimindeki 34 KA 3947 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanifi ve Fadime Durmaz çiftine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda Hanifi Durmaz yaşamını yitirdi. Eşi Fadime Durmaz, yaralı olarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne nakledilip tedavi altına alındı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDILAR

Çiftin, düğüne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

