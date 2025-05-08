Kaza, Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. 06 EMB 514 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Y.S. yaralı olarak kaçtı. Alkol testi Y.S.’ye 1.40 promil saptadı. Cenazeler hastane morguna gönderildi. Soruşturma başlatıldı

KAZA BİLGİLERİ VE OLAY YERİ

Kaza, Dutluca Mahallesi çevresinde saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İznik yönünden Orhangazi’ye doğru seyir eden Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, yoldan çıkarak zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kazanın olduğu yerde gerçekleştirdiği incelemelerde, otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanındaki Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş’un (41) yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE DURUMU

Kazanın ardından cipin sürücüsü Y.S., olay yerinde bulunamadı. Bu sebeple ekipler çevrede arama faaliyetlerine başladı. Yaklaşık yarım saatlik bir arama sonucunda, Y.S. kazanın olduğu alana yakın bir noktada, çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu saptanan Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan alkol testinde, Y.S.’nin 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Cenazeler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi ve kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.