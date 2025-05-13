Kaza, Ebru Y.’nin hafif yaralanmasıyla gerçekleşti

KAZA ANINDA YARALANMA OLUŞTU

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında sürücü Ebru Y. hafif yaralandı. Kaza, saat 10.00 sularında Borazanlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Ebru Y. kontrolündeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı ve devrildi.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Kaza sonucu araçta sıkışan Ebru Y. için çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ebru Y.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Ebru Y.’yi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.