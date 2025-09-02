Kaza, Erzurum’da 3 ölü, 1 yaralı

TRENDEN KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ

Erzurum’un Karayazı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, bu üzücü olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi ve bir aileyi etkileyen korkunç bir sonuç doğurdu. Kazada, anne, baba ve erkek çocuk yaşamını kaybederken, sürücünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KAZA ANININ DETAYLARI

Muş Malazgirt yönünden gelen araç, Karayazı’nın Bezirhane Mahallesi istikametine doğru ilerliyordu. İddialara göre, hızla seyreden otomobil bir anda kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Araç, takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.