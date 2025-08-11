Kaza, Eski Müdür Karaca’yı Kaybetti

KAZA VE HAYATINI KAYBETME

ATAŞEHİR’de seyir halindeki otomobiliyle bariyerlere çarpan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Finanskent bölgesinde gerçekleşti. Karaca, otomobiliyle yol alırken yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, Karaca’ya kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra özel bir hastaneye götürülen Karaca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, Karaca’nın kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

YAKUP KARACA’NIN HAYATI

1960 yılında Ordu Korgan’da dünyaya gelen Yakup Karaca, ilk ve orta öğreniminin ardından 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Karaca, ayrıca Ankara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Araştırmaları (1988) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Ortadoğu Araştırmaları (1991) alanlarında Yüksek Lisans diplomasını aldı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

KARACA’NIN KARIYERİ

Karaca’nın çalışma hayatı 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1996 yılında Planlama Uzmanı görevine atanan Karaca, 2006’da Ankara’da İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalıştı. 2007’de yeniden DPT Müsteşarlığına dönüş yaptı ve Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı’nda görev aldı. 2010 yılında DPT Müsteşarlığından emekli olan Karaca, aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 24 Haziran 2015’te Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı ve 2019’a kadar bu görevi sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Yakup Karaca’nın Arapça ve İngilizce bildiği öğrenildi.