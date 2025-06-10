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Kaza, Fatih’in Kontrolünü Yitirmesiyle Gerçekleşti

KAZA SAAT 11.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, 11.30 sularında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde gerçekleşti. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren 29 yaşındaki Fatih Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 16 BOZ 866 plakalı araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada, otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Fatih Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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