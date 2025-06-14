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Kaza, Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti

KAZA VAKA YERİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Yusuf Akdeniz, evinin yakınındaki tarlalarına ulaşmak için babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörü ile yola çıktı. Bir süre sonra, direksiyon hakimiyetini kaybeden Akdeniz kontrolü kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına düştü. Akdeniz, traktörün altında kalarak ağır yaralı bir şekilde bulundu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güçlükle traktörün altından çıkarılan Akdeniz, ağır yaralı olarak Selendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Akdeniz, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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