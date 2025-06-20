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Kaza, Ferhat Tüneli’nde oldu

KAZA HAREKETİ

Kaza, saat 15.00 civarında Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta gerçekleşti. Mustafa G. idaresindeki 05 T 0098 plakalı taksi, kavşaktan dönerken hareket halindeki motosikletli trafik polisi Feyzullah A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis, yola düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazayı haber alan meslektaşları da hızla olay yerine geldi ve müdahalede bulundu. Sağlıkçıların kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından trafik polisi Feyzullah A., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi gören polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili olarak bir soruşturma süreci de başlatıldı.

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