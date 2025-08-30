Kaza, Gebze’de D-100 Yolunda Oldu

KAZA DETAYLARI

Kaza, dün saat 13.00 civarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi bölümünde, Ankara yönünde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, TEM Otoyolu’ndan D-100 kara yoluna geçtiği sırada kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

KAMERADA YAKALANAN ANLAR

Kaza, başka bir aracın iç kamera sistemi tarafından kaydedildi. Görüntülerde; orta şeritte ilerleyen bir kamyonun sağ şeride geçtiği, bunu fark eden otomobil sürücüsünün ise aracını yönlendirmekte zorlanarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı gözlemlendi.