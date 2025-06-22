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Kaza, Gece Karaçalılık Mahallesi’nde Oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, gece saatlerinde Karaçalılık Mahallesi’nde, Ada Caddesi üzerinde yaşandı. Çarşı istikametine hareket eden Furkan Kaya’nın kullandığı 54 AKR 237 plakalı motosiklet, C.B. (52) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kaya’nın motosikleti, otobüs durağına çarparak sıkıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevrede bulunanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Furkan Kaya’ya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA VE ENFORMASYONLAR

Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü C.B., jandarmaya giderek teslim oldu. Furkan Kaya’nın cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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