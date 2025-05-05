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Kaza Gece Meydana Geldi

KAZA ANINDA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cumartesi gecesi Firuzköy Bulvarı’nda bir kaza gerçekleşti. Esenyurt tarafında ilerleyen bir otomobil, iddiaya göre yola kontrolsüz bir şekilde girmiş. Bu durum, Avcılar yönüne giden motosiklet sürücüsü Ali A.’ya çarpmasıyla sonuçlanmış. Çarpmanın etkisiyle Ali A., motosikletiyle yola savrulmuş. Yere düşen motosikletli, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulmuş.

HIZLA YARDIM GELDİ

Kazanın ardından Avcılar yönünde ilerleyen bir ambulans durarak olaya müdahale etmiş. Bunun yanı sıra başka bir otomobil sürücüsü de düşen motosikletliye yardım ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumu, sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmiş.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Avcılar yönünde giden bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedilmiş. Görüntülerde otomobilin motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor. Ali A.’nın çarpmanın etkisiyle yola savrulması, kazanın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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