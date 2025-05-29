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Kaza Geçidinde Yaya Yaralandı

KAZADA YARALANAN YAYA HASTANEBİNE KALDIRILDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarptığı B.Ş. yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı’nda gerçekleşti. G.G. yönetimindeki 67 ADM 331 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan B.Ş.’ye çarptı. Yaralanan B.Ş. için çevredekiler durumu hemen bildirdi, bu nedenle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÜNEŞİ GÖRMEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Otomobil sürücüsü G.G., polis ekiplerine kazayı anlatırken, “Gözümdeki güneşten ötürü yayayı göremedim” açıklamasını yaptı ve aracının sağ kısmıyla yayaya çarptığını belirtti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, otomobilin yaya geçidinde B.Ş.’ye çarptığı anlar görüntülendi. Polis, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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