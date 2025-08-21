Kaza, Gediz’de meydana geldi

TRAJİK KAZA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucunda sürücü Mehmet Özhan (82) ve eşi Ümmü Özhan yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baki Gülşen hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Gediz-Altıntaş kara yolu üzerindeki Gümüşlü köyü yol ayrımında gerçekleşti.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Karaağaç köyünden Gediz yönüne ilerleyen Mehmet Özhan’ın kullandığı 43 AAV 466 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 19 yaşındaki Baki Gülşen’in kullandığı 43 LT 276 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar, kazayı gördükten sonra hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, araçlarında sıkışan sürücüler Baki Gülşen ve Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan’ı başarılı bir şekilde kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan kurtarılamadı. Baki Gülşen’in hastanedeki tedavisi hala devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.