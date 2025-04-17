Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencilerine çarparak biri ölü, diğeri yaralı duruma düşüren ehliyetsiz M.K.’nın kullandığı otomobilin kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen aracın iki öğrenciye çarptığı ve çocukların yere savrulma anları yer alıyor.

KAZANIN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Olay, Türkiye’nin gündemine gelirken, toplumda güvenli bir trafik ortamının oluşturulması gerektiği yönünde tartışmalara neden oluyor. Kaza, hem aileler hem de eğitim camiası tarafından derin bir üzüntüyle karşılanıyor. Bu tür kazaların önlenebilmesi için gerekli önlemlerin alınması önemli bir konu.