Kaza, Hacılar Mahallesi’nde gerçekleşti. 68 BC 010 otomobil, 68 AAL 732 ile çarpıştı. Bahadır’ın eşi, olayda hayatını kaybetti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İki kardeşin durumu ağır. Soruşturma devam ediyor

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA VE SAAT

Kaza, sabah saat 09.00 civarında Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki 12’nci Bulvar üzerinde üniversite kavşağında gerçekleşti. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, kavşak anında Menderes Sarıkaya’nın (19) kullandığı 68 AAL 732 hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Bahadır Küçükercan’ın eşi Narin Küçükercan (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILAR VE HASTANE SEVKİ

Meydana gelen kazada Bahadır Küçükercan, çocukları YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için hazırlanan 19 yaşındaki oğlu Utku Küçükercan, 8 yaşındaki oğlu Ahmet Buğra Küçükercan, komşusu Aziz Candan (41), AYT’ye girecek kızı Esra Candan (19) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT’ye girecek ikiz kardeşleri Eylem ve Eylülü Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı. Özellikle ikiz kardeşlerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYA MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralılardan Esra Candan ile Utku ve Ahmet Buğra Küçükercan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Her iki araçta da YKS’ye girecek öğrencilerin bulunduğu ve ailelerin çocuklarını okullara götürdüğü ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.