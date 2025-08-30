Kaza, Hakkari’de TIR ile çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari’nin Boybeyi köyü yakınındaki Dikilitaş mezrasında gerçekleşti. Hakkari yönüne seyir eden bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

HIZLI MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ULAŞIM DURUMU

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.