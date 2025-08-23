Haberler

Kaza, Hassa’da meydana geldi. Kamyonet ve otomobil çarpıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Üç kişi kurtarılamadı, soruşturma başlatıldı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, öğle saatlerinde Hassa Çevre Yolu’nda gerçekleşti. Abdullah Bozkurt’un kullandığı 31 NBB 49 plakalı otomobil, kardeşinin oğlunun düğününe gitmekte olduğu sırada kırmızı ışıkta duran Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonete çarptı.

YARALILAR VE HASTANEDEKİ DURUMU

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile yanındaki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Maalesef, durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili olarak Abdullah C. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

