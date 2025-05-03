Kaza, İnegöl’de meydana geldi.

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Kaza, Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde, sabah saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük yönüne giden Muhammed Can’ın kullandığı 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi’ndeki Karayolları Denetim İstasyonu’na girmek üzere yavaşlayan Adil H. tarafından yönetilen 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altına girdi.

OLAYDA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Muhammed Can, hurdaya dönen arabada ağır yaralandı. İhbar sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Kaza sırasında yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.