Kaza, İnegöl’de motosiklet sürücüsü yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosikletinin sürücüsü 17 yaşındaki Ahmet Eren G. yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Kaza, sabah saat 09.00 sularında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde gerçekleşti. Motosikletini kullanan Ahmet Eren G., yola çıkan Hikmet K.’nin yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet devrildi ve Ahmet Eren G. yere düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, ehliyetsiz motosiklet kullanan Ahmet Eren G.’ye 18 bin 677 TL cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.