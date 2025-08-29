Kaza, İnegöl’de Olay Anında Gerçekleşti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde saat 01.00 civarında gerçekleşti. Adnan Y., damadı Okan B.’nin evinin önüne geldi. Burada iki taraf arasında bir tartışma çıktı. İddiaya göre, Adnan Y. damadına ait olan 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla harekete geçirdi ve aracı çalmaya çalıştı.

Okan B., arabanın peşinden koşmaya başladı. Ancak, Adnan Y.’nin kontrolünde ilerleyen otomobil, yaklaşık 200 metre sonra kontrolden çıkarak tarlaya sürüklendi. Kazada Adnan Y. hafif yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hem kayınbaba hem de damat, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.