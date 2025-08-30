Haberler

Kaza, İpekyolu’nda TIR otobüse çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, öğle saatlerinde İpekyolu Bulvarı’nda gerçekleşti. İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı TIR, durakta yolcu almak için bekleyen Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Bu kazada otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbarla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Kaza sonucunda TIR şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

