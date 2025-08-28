Kaza, İzmir-Ankara Yolu’nda gerçekleşti

KAZA YERİ VE ZAMANLARI

Bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Armutlu Yolu’nda bir kaza meydana geldi. İzmir istikametinden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kazadan sonra yaptığı kontrol sonucunda Veysi Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Budak ile onunla birlikte aracında bulunan 12 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu’nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla alakalı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.