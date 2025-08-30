Kaza İzmir’de D300’de meydana geldi

İZMİR’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşak’ta gerçekleşti. Kula’dan Salihli yönüne seyahat eden Samet T. (24) yönetimindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon ile Abdülbaki Ö.’nün (47) kullandığı 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı fakat hafif ticari araçta bulunan Yeter Beyazduman, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yeter Beyazduman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca B.D. ve M.C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak iki sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.