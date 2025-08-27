Kaza, İzmir’de meydana geldi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Kaza, saat 16.00 sularında İzmir-Ankara kara yolunun Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı civarında gerçekleşti. İzmir yönüne seyir eden Enes Karanfil yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Orhan Erol (45) idaresindeki 08 ABA 971 plakalı TIR’a arka taraftan çarptı. TIR’ın altına giren otomobil demir yığını halini alırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Yapılan sağlık kontrollerinde, TIR’ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Enes Karanfil ve kuzeni Emre Karanfil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Enes Karanfil’in kardeşi Furkan Karanfil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna alındı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşamını yitiren iki kuzenin, babalarıyla birlikte elektrik işine gittikleri ve kazanın meydana geldiği esnada bakım-onarım çalışmaları için Köprübaşı ilçesinden döndükleri bilgisi elde edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı.