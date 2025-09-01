Haberler

Kaza, Kamyonet ve TOFAŞ Çarpıştı

OTOMOBİL KAZASI ANTAKYA’DA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu yoldan çıkan TOFAŞ marka aracın, bir iş yeri ile park halindeki motosiklete çarptığı olayda, yaralanan olmadı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kökez Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAMYONETİN ÇARPIŞASIYLA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Kaya’nın kullandığı 32 NB 432 plakalı TOFAŞ marka otomobil, park etmek üzereyken plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir kamyonetle çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıkarak kaldırımı aştı ve bir etli pide salonuna ve park edilmiş bir motosiklete çarptı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada kaza geçiren kamyonet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Haberler

Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.