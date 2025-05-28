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Kaza Kandilli’de Kadına Çarptı

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KAZA DETAYLARI

Kaza, 25 Mayıs tarihinde Kandilli Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarında bulunan bir araçtan inen kadına çarptı. Ardından park halindeki başka bir araca da çarparak ilerledi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadına, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Olay anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu durumun ardından polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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