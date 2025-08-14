Kaza, Karayiğit’te arazöz devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEPLERİ

Olay, dün sabah 09.00 sıralarında Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde gerçekleşti. Orman yangınına müdahale için yola çıkan Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği’ne ait arazöz, toprak yolda meydana gelen çökme sonucu kontrollü bir şekilde yola devam edemeyip şarampole düşmek durumunda kaldı.

SAĞLIK VE KURUMSAL MÜDAHALE

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı. Ekipler, arazözdeki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel’in hayatını kaybettiğini aktardı. Yaralılar arasında yer alan sürücü Ali Aydın Kar ile Gökhan Sefer, Kürşat İren ve Suat Metin, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ VE YARALI DURUMU

Demirel’in cenazesi yapılan otopsinin ardından düzenlenen bir törenle defnedildi. Fakat yaralılardan Ali Tekerek, tüm müdahale çabalarına rağmen bu sabah hayata veda etti. Tekerek’in cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Köyde çobanlık yapan, evli ve 4 çocuk babası Ali Tekerek’in, orman işçilerine gönüllü olarak yangınla mücadelede yardımcı olmak amacıyla arazöze bindiği öğrenildi. Tekerek’in cenazesinin de otopsi sonrasında bugün Karayiğit köyündeki aile mezarlığına defnedilmesi planlanıyor.