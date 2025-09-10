Kaza, Kartal Sahil Yolunda gerçekleşti

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ YARALANDI

İstanbul’un Kartal ilçesindeki sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Olayda iki kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, Kartal sahil yolu Kadıköy yönünde seyreden 06 CAT 152 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geliyor. Yaralanan iki kişiye, kaza yerinde ilk müdahale yapılıyor. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik akışı yavaşlarken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale dönüyor. Weyaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniliyor ve kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.