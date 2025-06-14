Kaza, Kilis-Hatay Yolunda Meydana Geldi

KAZA MEYDANA GELİYOR

Öğle saatlerinde, Kilis-Hatay kara yolunun 40. kilometresinde bir kaza gerçekleşiyor. H.D’nin kullandığı 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K’nın idaresindeki 27 APH 418 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

OLAY YERİNE EKİPLER GİDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde her iki sürücü ile araçlarda bulunan 6 kişinin yaralı olduğunu belirliyor. Yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılıyor.