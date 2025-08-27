Kaza, Kızıltepe’de TIR, otobüs çarpıştı

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında gerçekleşti. Özel halk otobüsü ile TIR arasında bir çarpışma yaşandı. Sürücüleri ve plakaları bilinmeyen araçların karıştığı kazada on kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan etkilenen yaralılar arasında Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yer alıyor. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

BİR YARALI KURTARILAMADI

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdülkadir Talas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.