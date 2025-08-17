Kaza Kurbanı Mustafa Eren Doğrucan

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA YAŞANAN KAYIP

Kayseri amatör spor camiasının tanınan antrenörlerinden Mehmet Susamış’ın torunu, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor’un antrenörü Mehmet Susamış’ın torunu Mustafa Eren Doğrucan, talihsiz bir kaza sonucu vefat etti. Merhum Mustafa Eren Doğrucan’ın cenazesi, bugün İncesu Karahöyük Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Cenaze namazına TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, hakemler ve birçok vatandaş katıldı. Olay, Nevşehir Avanos – Çavuşin yolunun 1. kilometresinde gerçekleşti. Mustafa E.D. (19) yönetimindeki 38 EE 409 plakalı otomobil, Çetin Ç.’nin kullandığı plakası belirlenemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Eren Doğrucan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.