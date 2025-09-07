Kaza, Kuzgun Köyü’nde Meydana Geldi

KAZA SAAT 16.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza Kuzgun köyü mevkisinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında köy yolunda seyreden Reşat Ayman (53) yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan’ın (45) kullandığı 33 DYG 37 plakalı başka bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

TARIM İŞÇİLERİ YARALANDI

Kaza sonucunda Ayman’ın minibüsündeki 10 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yaralılara ilk müdahalede bulundu ve ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.