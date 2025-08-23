Haberler

Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. A.A.’nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sakat, metrelerce yola savruldu.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE İFADELER

Kazanın ardından sürücü, olay yerinde aracının plakasını düşürerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Merve Sakat’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Sakat’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kaçan sürücü A.A. ise yakalandı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Haberler

Yücel, Ceviz Kabuklarından Minyatür Obje Yapıyor

Edremit'te 70 yaşındaki Süleyman Yücel, ceviz kabuklarından 110 çeşit süs eşyası üretmeye başladı. Emeklilikte başlayan bu hobi, beğenilerle gelişim gösteriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.