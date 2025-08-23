Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. A.A.’nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sakat, metrelerce yola savruldu.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE İFADELER

Kazanın ardından sürücü, olay yerinde aracının plakasını düşürerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Merve Sakat’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Sakat’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kaçan sürücü A.A. ise yakalandı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.