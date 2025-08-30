Haberler

Kaza, Mesudiye’de meydana geldi. Motosiklet devrildi, Meriç Yeter öldü. Mehmet Aktaş yaralandı, hastaneye sevk edildi. Jandarma inceleme başlattı

KAZA SAAT 14.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Çukuralan Mahallesi’nde gerçekleşti. Meriç Yeter’in kontrolünü kaybettiği 24 AAH 647 plakalı motosiklet devrildi. Meriç Yeter ile yanındaki Mehmet Aktaş, yola savruldu.

KAZA YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki insanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meriç Yeter’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Mehmet Aktaş ise öncelikle Mesudiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

INCELME BAŞLATILDI

Jandarma, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

