Kaza Motosiklet Sürücüsünün Yola Savrulması

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Cumartesi gecesi Firuzköy Bulvarı’nda bir kaza meydana geldi. Esenyurt yönünden gelen bir otomobil, iddiaya göre yola kontrolsüz bir şekilde girdi. Bu sırada Avcılar yönüne doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü Ali A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, Ali A. tarafından yola savruldu. Yere düşen motosikletli, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulabildi.

AMBULANS OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından, Avcılar yönünde ilerleyen bir ambulans olayı fark ederek durdu. Başka bir araç sürücüsü de durarak yaralı motosikletliye yardım etmeye çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü için ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Avcılar istikametinde ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar yer alıyor. Sürücü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, araçların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada yoldan geçen bir ambulans ve bir otomobil de kazayı görerek duruyor.