Kaza, Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

Olay Yeri ve Zaman

Kaza, saat 21.00 civarında TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişi Sarıyer mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobilin benzini tükendi ve sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti.

Motosiklet Çarpması

Otomobili göremeyen motosiklet sürücüsü, araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkada bulunan yolcu ağır yaralandı. Olayın hemen ardından, arkadan gelen başka bir motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarptı.

Yardım ve Kurtarma

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.