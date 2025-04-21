Kaza Nedeniyle İki Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 civarında Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşti. Ömer O. yönetimindeki 34 DYS 986 plakalı cip, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kavşağında, İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, her iki sürücü de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

TRAFFIC IMPACT

Kaza nedeniyle, bir süre kapalı kalan kavşak, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bu durum, sürücülerin ve yayaların trafik akışının sağlanması için önemli bir gelişme oldu.