Kaza Nedeniyle Trafik Yoğunlaştı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Samsun’un Kavak ilçesinde hurda yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucunda Samsun-Ankara kara yolunda ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geldi. Yakup Ö. yönetimindeki yabancı plakalı hurda taşıyan tır, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde devrildi.

KAZA SONRASI ÖNLEMLER ALINDI

Olayın bildirilmesinden kısa süre sonra, bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kara yolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu. Sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattığı görüldü. Olay sonrası ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde yapıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Devriye tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından, yol temizlendi ve trafik akışı normale döndü. Olayın ardından yol kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.