Kaza, Niğde-Adana Yolu’nda Gerçekleşti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, saat 07.30 sıralarında Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkisinde gerçekleşti. Ali Demir (36) yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Yunus Demirbaş’ın idaresindeki 51 AR 130 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Ekiplerin yaptığı incelemede, hurdaya dönmüş otomobilde sürücünün eşi Firdevs Demir (34) ve annesi Fadime Demir’in (73) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Ali Demir ile oğulları Muhammet Batuhan Demir (18) ve Muhammet Ali Demir (2), ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet Batuhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı ve konuya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip edilecektir.