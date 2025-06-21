Kaza, Nusaybin’de gece meydana geldi

KAZA MAHALLİ VE OLAY DETAYLARI

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Eskiyol Mahallesi’nin kırsal alanında gerçekleşti. Sürücüleri ve plakaları tespit edilemeyen bir TIR ile bir motosiklet arasında çarpışma oldu. Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde motosikletteki Kadir Atay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan Serhat Atay ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kadir Atay’ın cenazesi hastane morguna gönderilirken, TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın sebebi ve detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.