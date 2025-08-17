Haberler

Kaza, Otomobil İksa Duvarına Çarptı

KAZA SONUCUNDA İKİ YARALI

Çorum’un Alaca ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir Fiat Tofaş otomobilin iksa duvarına çarpması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu üzerindeki Kıcılı köyü civarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. (33) yönetimindeki 52 EA 789 plakalı Fiat Tofaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Uğur Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı.

OLAY YERİNDE HIZLA MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmeye alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

