Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, 14.30 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeler bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil, bariyerlere çarptı.

OLAYIN GÖRÜLMESİ VE YARDIM ÇAĞRISI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜNÜN HASTANEYE KALDIRILMASI

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.