Kaza, Otoyolda TIR ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SAAT 13.00’TE MEYDANA GELDİ

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkisinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. İstanbul yönünde ilerleyen Mehmet Yıldız’ın kullandığı 34 CKH 310 plakalı TIR, sağ şeritte giderken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti. Bu sırada, aynı yönde sol şeritte seyreden Anıl Ayhan E. (35) yönetimindeki 34 HCK 526 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR’ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Her iki araç da refüjdeki bariyerleri aştı. Bu kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Selim E’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

