Kaza, Palu’da Gece Meydana Geldi

KAZA ANINI İÇEREN OLAY

Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesinin Şeyh Şamil Bulvarı’nda gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Koçman, M.T.Y. idaresindeki 23 KD 303 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yere savruldu. Bu çarpmanın etkisiyle Yasin Koçman ağır yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Yasin, Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasin’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.