Kaza, Pamukova’da D-650 Yolunda Oldu

KAZA ANI VE OLAY YERİ

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova mevkisinde gerçekleşti. Pamukova Kavşağı yakınında, Adapazarı-Pamukova yönüne giden 42 AB 501 plakalı TIR, karşı şeride geçerek 41 NP 140 ve 06 EBU 208 plakalı iki TIR’a çarptı. Olay sonrası araçlarda yangın ve patlamalar meydana geldi.

MÜDAHALE VE YARALILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 42 ABN 501 plakalı TIR şoförünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, kazada iki kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR VE SORUŞTURMA

Ekipler, yangın sonrası soğutma ve yol temizleme çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra, kazanın nedenleriyle ilgili bir soruşturma başlatıldı.