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Kaza, Saat 13.30’da Helvacı Mahallesi’nde

KAZA SAAT 13.30’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Olay, Helvacı Mahallesi’nde bulunan Çağlayan Caddesi’nde saat 13.30 civarında gerçekleşti. Nurhan A. yönetimindeki 06 EBS 763 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıyor ve sürükleniyor. Otomobil bariyere takılı kalırken, araçta bulunan yolcu Hasan A. yaralanıyor.

Kazanın ardından durum bildirilerek sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geliyor. Kaza ile ilgili olarak ise soruşturma başlatılıyor.

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